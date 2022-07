Tiroteio em desfile do 4 de Julho em Chicago faz pelo menos seis mortos e 24 feridos

Um homem armado disparou esta segunda-feira sobre dezenas de pessoas que assistiam a um desfile do 4 de Julho na localidade de Highland Park, nos arredores de Chicago, matando pelo menos seis pessoas e ferindo 24. O atirador fugiu e é procurado pelas autoridades, que desconhecem os motivos do ataque.Segundo testemunhas, o tradicional desfile do Dia da Independência dos EUA tinha começado há menos de 10 minutos quando se ouviram os primeiros disparos. Inicialmente muitas pessoas pensaram que se tratava de foguetes, mas rapidamente se instalou o pânico, com dezenas de pessoas a tentarem abandonar o local. "Ouvi 20 a 25 tiros em rápida sucessão e vi uma mulher coberta de sangue. Ela não sobreviveu", contou uma das testemunhas do tiroteio.O Hospital Universitário North Shore confirmou ter recebido 26 feridos, a maioria com ferimentos de bala e os restantes com lesões sofridas na tentativa de escapar do local.A polícia confirmou que o atirador, descrito como um homem branco entre os 18 e os 20 anos, terá disparado a partir de um telhado junto ao percurso do desfile, e que terá conseguido fugir após o tiroteio, estando a ser procurado por dezenas de agentes, que isolaram toda a zona central da cidade. O FBI apelou às testemunhas para enviarem vídeos do ataque e outras informações que possam ajudar a identificar o atirador.As autoridades recusaram especular sobre os possíveis motivos do ataque. O fim de semana do Dia da Independência é habitualmente marcado por vários incidentes com armas de fogo na região de Chicago. Só durante o passado fim de semana, pelo menos nove pessoas foram mortas e mais de 50 ficaram feridas em vários tiroteios. No ano passado, um total de 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.