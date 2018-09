Tiroteio em empresa de software nos Estados Unidos faz quatro feridos e um morto

Suspeito morreu após ter sido baleado pelas autoridades.

Some witnesses says shooter ran into this building 1800 Deming Way, police around the perimeter pic.twitter.com/47m3RX0N5H — Keely Arthur (@news3keely) September 19, 2018

Um tiroteio numa empresa de softwareem Middleton, no estado norte-americano de Wisconsin, fez esta quarta-feira quatro feridos e uma vítima morta.O suspeito foi baleado pelas autoridades e acabou por não resistir aos ferimentos tendo morrido, de acordo com a policia local.As escolas e os centros comerciais perto daquela área foram fechados enquanto o atirador se encontrava ativo.Os quatro feridos foram hospitalizados e as autoridades procederam à investigação para determinar as razões do tiroteio.