Tiroteio em estação de comboios na Alemanha após discussão entre três pessoas

Um tiroteio aconteceu, esta terça-feira, na principal estação de comboios de Wuppertal, na Alemanha. Segundo as autoridades, não foram registados feridos.Um dos alegados autores dos disparos foi detido e está a ser interrogado. Outros suspeitos estão a ser procurados.De acordo com os depoimentos de testemunhas, citadas pela Reuters, foram disparados tiros para o ar na sequência de uma discussão entre três pessoas na paragem de autocarros da estação de comboios, antes de os três terem fugido do local.A polícia está a investigar.