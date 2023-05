A Polícia alemã deteve um suspeito de ter baleado mortalmente uma pessoa e ter deixado outra gravemente ferida, na manhã desta quinta-feira, em Sindelfingen, na Alemanha.O motivo do incidente ainda é incerto, informa o jornal alemão Bild. A polícia informou nas redes sociais que há uma operação policial em curso e que as autridades ainda estão no local.