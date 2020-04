Cinco mortos em tiroteio dentro de casa em Milwaukee nos Estados Unidos

Cinco pessoas foram mortas a tiro esta segunda-feira dentro de uma casa em Milwaukee, nos EUA. O suspeito pelo massacre já foi detido pelas autoridades locais, de acordo com informação avançada pela Associated Press.



O homem terá contactado os serviços de emergência para relatar o crime, de acordo com informação avançada pelo chefe de operações, Alfonso Morales.





O departamento de polícia recebeu a chamada cerca das 10h30 locais, momento em que o homem disse que a família estava morta. Quando os policias chegaram ao local, encontraram cinco vítimas com idades entre 14 e 41 anos, disse o chefe.Morales avançou que os investigadores recuperaram uma arma e acreditam que o atirador agiu sozinho.Em atualização