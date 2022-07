Tiroteio em Chicago eleva para 15 o número de mortos em paradas do 4 de Julho na cidade

Um tiroteio ocorrido durante uma parada do 4 de Julho (Dia da Independência nos EUA), em Highland Park, Chicago, fez pelo menos seis mortos e 24 feridos, segundo a Reuters. Esta tragédia eleva para 14 o número de mortos nas festividades do Dia da Independência naquela cidade norte-americana, que começaram no sábado.



Segundo o Chicago Sun-Times, esta segunda-feira, várias pessoas foram alvejadas e, prontamente, as centenas de pessoas que assitiam ao desfile puseram-se em fuga.





De acordo com a polícia o atirador, que está em fuga, disparou a partir do topo de um edifício. O autor dos disparos é descrito como "um homem branco entre os 18 e os 20 anos, encontra-se em fuga, estará armado e é considerado perigoso".O desfile foi interrompido pouco depois de ter começado, pelas 10h00 da manhã, quando foram disparados tiros que terão atingido um número indeterminado de participantes que se encontravam no evento. O barulho dos disparos terá sido confundido com os estrondos do fogo de artifício que animava a parada.A polícia encontra-se a patrulhar a zona, num desfile que contava já com uma forte presença de agentes da autoridade e bombeiros.Após este tiroteio, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.No ano passado, nas celebrações do quatro de Julho em Chicago, 19 pessoas foram mortas e outras 100 ficaram feridas.Em atualização