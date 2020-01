Tiroteio em restaurante faz 14 feridos na Carolina do Norte

Segundo a CNN, uma das vítimas foi atingida no peito, enquanto as restantes sofreram ferimentos múltiplos. Num comunicado, a polícia informa que um dos feridos teve de ser transportado via aérea para o Wake Forest Baptist Hospital em Winston-Salem.



As restantes vítimas sofreram vários outros ferimentos.



Até ao momento a polícia não revelou nenhuma informação sobre os suspeitos ou os motivos.



O Gabinete de Investigação do estado da Carolina do Norte está a ajudar na investigação.

