Tiroteio em restaurante McDonalds faz um morto e quatro feridos nos EUA

Atirador está em fuga. Polícia diz que não se tratou de um ataque aleatório.

17:25

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas num tiroteio que aconteceu na madrugada deste domingo num restaurante da cadeia MC Donalds na universiade de Auburn, no estado americano do Alabama.



A polícia local revela que, quando os agentes foram chamaos ao local pelas 2h30 (8h30 em Portugal), deparam-se com um jovem de 20 anos já sem vida. Quatro adolescentes - um rapaz de 17 anos, uma rapariga de 19, um rapaz de 21 e outro de 16 ficaram feridos, sendo o mais novo o que apresenta lesões mais graves.



A polícia emitiu um comunicado em que diz que os investigadores acreditam que não se tratou de um tiroteio aleatório. Também a universidade veio anunciar que o Campus não está em risco de ataque.



O atirador está em fuga.