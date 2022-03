Tiroteio em salão de festas no México provoca 19 mortos e vários feridos

Dezanove pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio, ocorrido no domingo, em Las Tinajas, no estado mexicano do Michoacán, anunciou em comunicado a procuradoria-geral da República.

"Foram encontrados 19 corpos sem vida (16 homens e três mulheres), e com marcas de bala", refere o comunicado, indicando que "várias pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital".

Sem indicar a causa do tiroteio, as autoridades indicam que o mesmo ocorreu durante a noite de domingo, num salão de festas de Las Tinajas.