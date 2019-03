Tiroteio em Seattle faz dois mortos e dois feridos graves

Suspeito já foi detido.

01:42

Um tiroteio num autocarro em Seattle fez esta quarta-feira várias vítimas, informou a polícia local no Twitter. De acordo com a imprensa local há já a registar dois mortos e dois feridos graves, incluindo o motorista do autocarro



Uma pessoa foi detida pela polícia por suspeitas de estar ligada ao tiroteio, segundo a polícia de Seattle, mas os detalhes do ataque permanecem desconhecidos.



O incidente aconteceu numa estação de autocarros já no fim de uma viagem ao final da tarde, segundo avança a agência Reuters.



A autoridade de trânsito de King County revelou que o motorista do autocarro ativou um alarme de emergência para informar que foi atingido por tiros e que nenhum dos 12 passageiros a bordo estava ferido.



O motorista foi baleado no tronco, mas conseguiu caminhar até uma maca para ser transportado por paramédicos para um hospital, disse o presidente do sindicato de trânsito, segundo o jornal Seattle Times.





This would easily make 30 cars now on scene. pic.twitter.com/Vg9o1xszjn — Andre' R (@AnfieldRiot) March 27, 2019