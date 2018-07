Tiroteio em Toronto faz dois mortos e 13 feridos

Pelo menos duas pessoas morreram, uma delas o atirador que se suicidou, e 13 ficaram feridas num tiroteio num bairro de Toronto, junto a um restaurante, informou no domingo à noite a polícia local na rede social Twitter.

Segundo o chefe de polícia Saunders, "há a registar 14 vítimas baleadas com uma arma de fogo. Uma mulher adulta morreu. Uma criança está em estado crítico", pode ler-se na publicação.

Segundo os 'media' locais, o atirador foi morto depois de abrir fogo contra a polícia.



O alerta foi dado pelas 22h00 (hora local, 03h00 em Lisboa). Ainda não são conhecidas as motivações do ataque.

Nas redes sociais circulam alguns vídeos do momento dos disparos.





Witness footage of the shooter walking to a store front and opening fire. 9 ppl are injured, unclear how many dead. Police say shooter is dead. #danforthshooting pic.twitter.com/dbo280RmFE