Tiroteio faz três mortos em cadeia de supermercados no Oklahoma

Um tiroteio no Wallmart, na cidade de Duncan, no Oklahoma, provocou esta segunda-feira três mortos.



A publicação USA Today refere que a polícia já se encontra no local.





O atirador foi abatido.

O tiroteio ocorreu poucos dias após a reabertura de um Walmart em El Paso, Texas, palco de um tiroteio em massa no passado dia 3 de agosto.