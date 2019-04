Vítima de 54 anos morreu no hospital.

Um homem de 54 anos morreu esta sexta-feira no hospital após um tiroteio que ocorreu em Eindhoven, na Holanda.



A informação é avançada pelo portal de notícias NL Times.



A vítima mortal estaria sentada no carro quando foi baleada.



Segundo uma testemunha, o suspeito terá disparado dois tiros. A polícia fechou o local do crime para que possa investigar mais detalhes da ocorrência.





Politieonderzoek Beukenlaan #Eindhoven na dodelijke schietpartij. Slachtoffer is 54-jarige man, eerst nog gereanimeerd maar later overleden in ziekenhuis. pic.twitter.com/jeoDEWkFVU — René van Hoof (@renevanhoof) April 5, 2019







