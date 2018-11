Tiroteio faz um morto e vários feridos em hospital de Chicago nos EUA

Atirador terá sido abatido a tiro pelas autoridades norte-americanas.

22:10

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência de um tiroteio nas imediações do Hospital Mercy na zona Sul da cidade de Chicago, avança a ABC News. O atirador terá sido abatido a tiro pelas autoridades.



Entre os feridos está um polícia que tomou conta da ocorrência. De acordo com as autoridades, os disparos ocorreram no interior e no exterior do hospital por volta das 15h00 (hora local).



Em atualização