Tiroteio mata polícia e deixa milhares de pessoas sem transporte e atendimento de sáude no Rio de Janeiro

Um agente da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi morto e outros dois foram feridos ao amanhecer desta quarta-feira durante um intenso tiroteio na favela de Vigário-Geral, zona norte daquela cidade brasileira, e milhares de moradores ficaram sem o serviço de comboios que ligam a periferia ao centro da capital fluminense e sem atendimento de saúde na região.



A troca de tiros, que começou pouco antes das cinco horas da manhã, oito horas em Lisboa, continuou por várias horas e ampliou-se para outras comunidades da zona norte da cidade.

Às 10h00 locais (13h00 em Lisboa) a Polícia Militar realizava uma grande operação de resposta nas favelas de Vigário-Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta, todas no Complexo de Israel, e trocas de tiros ocorriam o tempo todo em várias partes dessas comunidades, deixando a população encurralada.



Ao todo, 11 estações de comboios foram fechadas por estarem na área de confrontos, e escolas e quatro unidades de saúde também ou não abriram, ou tiveram de ser fechadas devido ao tiroteio.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram passageiros de comboios do ramal entre Saracuruna e Penha deitados no chão das carruagens para se protegerem dos tiros, que chegaram a atingir algumas composições.



Um dos comboios, não está claro ainda se por motivos mecânicos ou por ter sido avariado depois de ser atingido por projéteis, parou no meio da região de maior tiroteio, e os passageiros saíram em desespero e saltaram para a linha férrea, para protegerem-se.

De acordo com informações preliminares da própria Polícia Militar, tudo começou pouco antes das cinco horas locais, quando uma patrulha em missão de rotina no Vigário-Geral foi emboscada e atacada a tiro ao passar pela Rua dos Democráticos. Um dos polícias foi atingido por uma bala na cabeça e morreu ao ser transportado por colegas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte.

Outros dois agentes foram feridos, um de raspão e o outro nas nádegas. O primeiro teve alta depois de ser atendido no mesmo hospital, e o segundo passou por cirurgia e continuava hospitalizado a meio da manhã, mas não corria risco de morte.