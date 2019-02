Tiroteio mata mulher e faz dois feridos em Nova Orleães nos EUA

Homem pegou numa arma e começou a atirar após ter sido expulso de restaurante.

Bourbon Street, em

Nova Orleães

, nos Estados Unidos, agarrou numa arma e começou a atirar provocando a morte a uma mulher de 36 anos. Do tiroteio há ainda a resgistar pelo menos dois feridos.



O tiroteio começou por volta das 3h15 (cerca das 9h15 em Lisboa) após o segurança do restaurante ter tentado expulsar o atirador do espaço.



O atirador também foi baleado no ombro durante a luta pela arma antes de ser preso, segundo avança a polícia.



O suspeito do tiroteio, Louis Barnes, 37 anos, foi preso e registado com uma acusação de homicídio em segundo grau e uma acusação de tentativa de homicídio em segundo grau.