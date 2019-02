Tiroteio mata quatro pessoas no Michingan, nos Estados Unidos

Autoridades foram chamadas para acorrer a um tiroteio numa casa. Polícia diz que segurança da comunidade não está em risco.

22:25

Kent County

The Kent County Sheriffs Office confirms 4 people are dead in a shooting near Cedar Springs @wwmtnews — Anna Giles (@AnnaGilesTV) 18 de fevereiro de 2019

Michelle LaJoye-Young, da polícia local.

Quatro pessoas morreram, esta segunda-feira, num tiroteio em, Michigan, EUA. O número de vítimas, segundo a WWTM, foi confirmado pela polícia local."Acreditamos que não existe nenhum perigo para a segurança da comunidade neste momento", referiram as forças de segurança, que terão sido chamadas para acorrer a um tiroteio numa casa na zona.A polícia evacuou a cena do crime, começou a interrogar as testemunhas que reportaram o acidente e iniciou as investigações forenteses "para perceber o que aconteceu", explicou