Um tiroteio em Rot am See, na Alemanha, fez seis mortos, segundo avança a RT.A polícia alemã informou numa publicação feita na rede social Twitter que muitas pessoas ficaram feridas.O atirador já foi detido e acredita-se que o incidente esteja relacionado com um "relacionamento pessoal".As autoridades acreditam que as vítimas eram membros da família e que se tratou de um crime passional.Não há indícios de que outras pessoas tenham participado na ação criminosa.Em atualização