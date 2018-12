Sobe para seis o número de mortos em ataque a catedral no Brasil

Atacante armado entrou numa catedral, em Campinas, durante uma missa.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:24

O número de mortos num ataque à bala levado a cabo na tarde desta terça-feira na Catedral Metropolitana de Campinas, a 90 quilómetros da cidade brasileira de São Paulo, subiu para seis, incluindo o atirador. Inicialmente havia quatro vítimas fatais inocentes confirmadas no local, mas uma das pessoas feridas, uma mulher, morreu ao dar entrada num hospital da cidade, a segunda maior do estado de São Paulo.

Segundo o delegado (inspector) Hamilton Caviola, o ataque foi claramente premeditado e o atirador estudou o local antes de começar os disparos. De acordo com o oficial de polícia, o atirador, um homem ainda não identificado três horas após o ataque, entrou na Catedral pouco depois das 13 horas locais, 15 em Lisboa, sentou-se no meio dos fiéis e minutos depois levantou-se e começou a disparar contra as pessoas que estavam sentadas a assistir à missa, que tinha começado pouco depois do meio-dia.

Ainda de acordo com o inspetor, o homem estava preparado para levar a cabo uma matança muito maior, pois além de um revólver calibre 38, que não chegou a usar, ele tinha uma pistola automática com quatro carregadores suplentes.



Mas a rápida atuação da polícia, que tem um posto móvel no largo da Catedral, evitou uma matança maior, pois um agente enfrentou e feriu o atirador, que após ser ferido tirou a própria vida.

A motivação do brutal ataque ainda não era conhecida no referido horário. Uma das versões que chegaram a ser aventadas era a de que ele queria vingar-se da ex-mulher, mas a polícia não confirma, até porque autores de crimes passionais costumam atirar apenas na pessoa com quem tiveram envolvimento.

O ataque provocou um pânico indescritível na região, o centro da populosa cidade, que tem mais de dois milhões de habitantes. A Catedral Metropolitana fica bem no centro, no largo de mesmo nome, cercada por lojas muito movimentadas nesta época de Natal.