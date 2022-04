Um homem armado abriu esta fogo no interior de uma carruagem do metro de Nova Iorque, ferindo pelo menos 16 pessoas antes de fugir. O caso não está, para já, a ser investigado como terrorismo, mas as autoridades não descartam qualquer possibilidade.

O ataque ocorreu em plena hora de ponta na Linha N, junto à estação da 36ª Rua, em Brooklyn. Segundo várias testemunhas, o atirador - descrito como um homem negro com cerca de 1,65 metros - colocou uma máscara de gás e atirou uma granada de fumo antes de começar a disparar sobre os passageiros. Quando a composição entrou na estação e as portas foram abertas, dezenas de passageiros saíram em pânico da carruagem, que estava cheia de fumo. No meio da confusão, o atirador conseguiu escapar. Testemunhas dizem que estava vestido com um colete refletor verde, semelhante aos usados pelos funcionários da manutenção do metro.

A polícia revelou que pelo menos 10 dos 16 feridos foram atingidos a tiro, cinco dos quais estão em estado crítico, mas estável. Desconhece-se o tipo de arma usada pelo atacante. A polícia confirmou ainda ter encontrado várias granadas de fumo por detonar no interior da carruagem.

Dezenas de polícias fortemente armados cercaram a zona e realizaram buscas nos túneis, mas até esta terça-feira à noite ainda não tinham encontrado o atirador. O presidente da câmara de Nova Iorque, Eric Adams, que está em isolamento por estar contagiado com Covid-19, pediu a quem tenha foto ou vídeos do ataque para os entregar à polícia, bem como quaisquer informações que ajudem a identificar o atirador.