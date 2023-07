Tiroteio no Texas faz três vítimas mortais

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas na sequência de um tiroteio num bairro em Fort Worth, no Texas, na madrugada desta terça-feira, avança a Reuters.O alerta foi dado pouco antes da meia-noite, horas depois das comemorações do dia da independência dos EUA, num parque de estacionamento. Umas da vítimas mortais foi declarada morta no local e as outras duas morreram já no hospital."Não sabemos se se trata de um caso doméstico, se está relacionado com um gangue. É demasiado cedo para dizer nesta altura", disse Shawn Murray, um alto funcionário do Departamento de Polícia de Fort Worth.Os Estados Unidos têm-se debatido com um número avultado de tiroteios e incidentes de violência com armas. Este ano já se registaram mais de 340 tiroteios em massa (quando quatro ou mais pessoas são baleada) no país, de acordo com dados recolhidos pelo Gun Violence Archive.