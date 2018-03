Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio no Texas faz um morto e três feridos

Suspeito permanece em fuga.

16:29

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas num tiroteio, na manhã desta quinta-feira, num complexo de apartamentos em Plano, no estado norte-americano do Texas.



O suspeito está em fuga, no entanto, as autoridades acreditam tratar-se de um incidente isolado.