Suspeito de tiroteio numa escola na Califórnia sob custódia policial. Ataque fez pelo menos sete feridos

This is an active shooter situation. The suspect described to be a male Asian, black clothing is outstanding. — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

As vítimas já foram transportadas para o hospital.

Saugus High School in Santa Clarita is on lockdown after a report of a shooting on Thursday morning. Sky5 is overhead: https://t.co/9cX2rH5GH9 — KTLA (@KTLA) November 14, 2019

Um tiroteio num liceu em Santa Clarita, na Califórnia, fez pelo menos sete feridos. O número de feridos ainda não foi oficialmente confirmado.Segundo as informações avançadas pela polícia, e citadas pelos media norte-americanos, o suspeito encontrava-se em fuga e tratava-se de um jovem asiático, de 15 anos, vestido com roupa preta.O alerta para esta ocorrência foi dado às 07h30 locais (15h30 em Portugal Continental). Cerca de duas horas depois, segundo a NBC News, as autoridades confirmaram que localizaram o suspeito, dizendo que "já não é uma ameaça".De acordo com a CNN, fontes policiais informaram que o suspeito do tiroteio está ferido e encontra-se no hospital a receber tratamento sob custódia policial.Também de acordo com os media norte-americanos, cinco feridos têm ferimentos de balas e três, uma rapariga e dois rapazes, estão em estado considerado crítico.Outras escolas locais foram fechadas por prevenção pelas autoridades. Cerca de 20 mil alunos estão a ser afetados por causa desta ocorrência.As autoridades aconselham os habitantes da zona a não saírem de casa e a fecharem bem as portas.Em atualização