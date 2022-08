A polícia de Minnesota confirma que tiros foram disparados no Mall of America, em Minneapolis, mas não há vítimas a registar.

A polícia de Bloomington disse que o centro comercial foi encerrado por questões de segurança. O suspeito está em fuga.

O vídeo partilhado nas redes sociais mostrou um homem a disparar três tiros.

O shopping, inaugurado em 1992, é o maior dos Estados Unidos e é um destino turístico e ponto de encontro da comunidade.

Minnesota’s Mall of America was placed on lockdown Thursday afternoon after gunshots appeared to ring out in the mall. #Minnesota #Bloomington #MallofAmerica #shooting #EnoughIsEnough #GunControlNow #guncontrol pic.twitter.com/k0bYoJCxMe