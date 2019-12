Tiroteio perto do Checkpoint Charlie em Berlim

Friedrichstrasse e Kochstrasse.

Um assalto a um café perto do Checkpoint Charlie, no centro de Berlim, na Alemanha, gerou uma grande operação policial esta segunda-feira.Segundo na publicação Der Tagesspiegel, testemunhas relatam ter ouvido disparos na zona do café Starbuckes, na esquina entre as ruasA mesma publicação refere ainda que se encontra uma ambulância no local, mas não há registo de feridos.De acordo com a polícia alemã, o agressor está em fuga.O metropolitano da cidade continua a funcionar, mas não pára na estação de metro da zona.As pessoas que se encontravam nos cafés e lojas da proximidade não estão autorizadas a sair.