Tiroteio em escola na Califórnia

Uma pessoa foi detida enquanto as autoridades investigam.

11.05.18

Um tiroteio aconteceu esta sexta-feira, na escola Highland High School, em Palmdale, na Califórnia.



Desconhece-se, para já, se haverá vítimas a lamentar.



As autoridades locais confirmaram já a detenção de uma pessoa, mas poucos pormenores são ainda sabidos deste caso.



No local está uma equipa de socorro dos bombeiros, assim como uma equipa de paramédicos.



Por precaução, o acesso ao recinto escolar foi bloqueado enquanto prosseguem as investigações.



Em atualização