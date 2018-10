Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Titanic II está de volta em 2022 e vai recriar viagem fatal

Ideia começou em 2012 e os trabalhos foram retomados em setembro.

08:10

Dentro de uns anos, vai poder percorrer os corredores do Titanic II, uma réplica do malfadado transatlântico que naufragou em 1912. O milionário australiano Clive Palmer está por detrás desta iniciativa, que lançou em 2012. Depois de vários atrasos, os trabalhos de construção recomeçaram em setembro, anunciou o empresário.



O Titanic II será uma cópia do original - mas reforçado, para não haver riscos de naufrágio devido a icebergues. Não faltarão barcos barcos salva-vidas e equipamentos de navegação tecnologicamente mais avançados. Os 2.435 passageiros ficarão acomodados em 835 cabines, divididos em três classes.







"O navio fará a viagem original, transportando passageiros de Southampton até Nova Iorque, mas também realizará circum-navegações ao globo, inspirando e encantando as pessoas enquanto atrai atenção, mistério e intriga sem par em qualquer porto a que chegue", afirma Clive Palmer. O empresário garante que a primeira viagem pode acontecer em 2022, enquanto a Blue Star Line, a empresa de Palmer com o projecto a cargo, prefere não indicar datas.



De acordo com o site CruiseArabia, a primeira viagem decorrerá entre o Dubai e Nova Iorque. Nas viagens terá mais luxos: haverá uma sala de bailes e saunas. Os passageiros poderão vestir roupas de época.