"Tocámos o alarme cedo e muitas vezes": Diretor da Organização Mundial de Saúde sobre evolução do coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, falou numa conferência esta quarta-feira sobre a evolução do coronavírus no Mundo. "Tocámos o alarme cedo e muitas vezes", revelou."Amanhã fazem três meses desde o início da declaração da pandemia do coronavírus. A 31 de dezembro a OMS viu um relatório de um problema causado por uma pneumonia em Wuhan, na China", começou por dizer o diretor-geral da OMS, sendo enviada uma equipa para estudar este fenómeno.Tedros aproveitou também para agradecer a todos os países que em conjunto têm lutado para travar a evolução da covid-19."Quero dar os parabéns a todos os governos que participam neste esforço de alerta. (...) Estamos muito orgulhosos de trabalhar convosco", disse."Wuhan é um centro doméstico e também internacional, a OMS avisou quais os contágios possíveis", confirmou Tedros, enquanto fazia uma retrospetiva da evolução da pandemia ao longo destes três meses.Em atualização