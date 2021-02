Tocilizumab é a nova aposta contra a Covid-19

Uma descida de 4% nas mortes por Covid-19 e o encurtar notório do tempo de hospitalização constituem as boas notícias de um teste clínico com o anti-inflamatório Tocilizumab, feito no Reino Unido e publicado pela MedRxiv. O estudo decorreu no âmbito da Recovery, que envolve cerca de 170 hospitais e clínicas, e a recolha de dados sobre os 2022 doentes tratados com aquele medicamento, concluiu-se a 22 de janeiro.Para o reumatologista Athimalaipet Ramanan, da Universidade de Bristol, com estudos sobre o medicamento utilizado na artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, "os resultados são incrivelmente significativos". O Tocilizumab é um anticorpo monoclonal que bloqueia a proteína IL-6, responsável pelo desencadear de atividade excessiva no sistema imunitário, com consequente agravar da doença e até a morte do infetado. O Tocilizumab surge, após a dexametasona, como o segundo medicamento com provas de eficácia contra a Covid-19. Tem o óbice de ser 100 vezes mais caro.