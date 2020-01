“Toda a violência infligida é profanação de Deus": Papa dedica primeira missa de 2020 às mulheres

O Papa Francisco disse esta quarta-feira, na primeira missa de 2020, que a defesa da paz e a construção de um mundo melhor exigem o respeito pela dignidade das mulheres, afirmando que a violência que lhes é infligida é "profanação de Deus"."Toda a violência infligida às mulheres é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade", afirmou o chefe da Igreja católica na homilia da missa desta quarta-feira na Basílica de São Pedro, no Vaticano.A celebração de 01 de janeiro assinala também o 53.º Dia Mundial da Paz, na Igreja Católica.Francisco referiu-se ainda a situações de exploração em que "muitas vezes os corpos das mulheres são sacrificados no altar profano da propaganda, do lucro, da pornografia".O Papa lamentou que enquanto as mulheres são, nas suas palavras, "as fontes da vida", sejam continuamente ofendidas, espancadas, violadas, forçadas à prostituição" ou forçadas a fazer abortos.O líder dos católicos disse ainda que uma conquista para as mulheres é "uma conquista para toda a humanidade".