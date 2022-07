"Todos os corpos são corpos de verão": Espanha lança campanha a incentivar mulheres a irem à praia

"O verão também é nosso". Este é um slogan de uma campanha do Ministério da Igualdade espanhol que incentiva todas as mulheres, independentemente dos corpos, a irem à praia.



Na imagem da campanha de verão surgem várias mulheres com diferentes tipos de corpos e idades a aproveitar o sol, incluindo uma mulher de topless após uma mastectomia.







"Corpos diversos, livres de estereótipos de género, ocupando todos os espaços. O verão também nos pertence. Livre, igual e diverso", escreveu Antonia Morillas, diretora do Instituto da Mulher Espanhola e da organização por trás da iniciativa.











Ione Belarra, líder do Podemos e Ministra dos Direitos Sociais e Agenda 2030, partilhou a campanha nas redes sociais, afirmando que "todos os corpos são corpos de verão". "Todos os corpos são válidos e temos o direito de aproveitar a vida como somos, sem culpa ou vergonha", escreveu na sua conta pessoal no Twitter.