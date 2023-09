Todos os pormenores da captura do assassino que estava em fuga da prisão nos EUA

O assassino que estava em fuga há duas semanas de uma cadeia na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, foi esta quarta-feira capturado pelas autoridades. Danelo Souza Cavalcante ainda tentou rastejar para fugir mas foi travado por um cão polícia que o mordeu, levando à sua detenção, segundo avança a CNN norte-americana.Uma aeronave captou um sinal de calor no perímetro das buscas pelo brasileiro de 34 anos, revelou o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens. Quando as autoridades o encontraram deitado num monte de relva e o encurralaram, o homem rastejou até ser mordido por um cão da polícia e capturado de seguida, detalhou Bivens.O fugitivo encontrava-se na posse de uma espingarda que roubou da garagem de um morador, em Chester, a cerca de 32 quilómetros da prisão de onde escapou, na noite desta segunda-feira. O proprietário disparou contra Cavalcante enquanto este fugia, mas o tenente-coronel George Bivens referiu que não existem razões que levem a crer que o recluso tenha sofrido quaisquer ferimentos.As escolas do condado fecharam portas e os residentes de Chester receberam um alerta a dar conta de que Cavalcante estava armado, pedindo que trancassem as portas e permanecessem em casa.Um porta-voz da polícia esclareceu que Cavalcante será "avaliado clinicamente" antes de ser transferido para outra unidade estadual.O homem foi condenado a prisão perpétua por assassinar a ex-namorada, em abril de 2021. Déborah Evangelista Brandão foi esfaqueada até à morte à frente dos dois filhos de sete e três anos.Cavalcante já estava a ser procurado pelas autoridades brasileiras por matar a tiro Valter Júnior Moreira dos Reis, em 2017, por uma dívida de um arranjo de um carro.Danelo fugiu da cadeia por volta das 8h45 do dia 31 de agosto.