Pilotos em greve deixam voos da British Airways em risco no Reino Unido

anunciou esta segunda-feira o cancelamento de quase todos os voos no Reino Unido."Não temos escolha a não ser cancelar quase 100% dos nossos voos", afirmou a transportadora em comunicado, alegando não ter recebido detalhes sobre a paralisação.Os pilotos em greve durante dois dias exigirem melhorias salariais à transportadora aérea. O sindicato Balpa calcula que cada dia de greve custe cerca de 40 milhões de libras (44 milhões de euros) à British Airways e indicou que mantém as suas propostas na mesa de negociações "se a BA quiser concluir um acordo antes da greve".A British Airways é considerada a maior companhia aérea do Reino Unido e a paralisação deverá afetar milhares de viajantes, visto que a empresa opera cerca 850 voo diários, principalmente a partir dos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres.Esta é a primeira vez na história da companhia que os pilotos fazem greve.