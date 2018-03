Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Todos os voos do aeroporto City de Londres cancelados devido à neve

Total de voos cancelados em City ascende a 153.

20:10

Todos os voos do aeroporto City, em Londres, foram cancelados para limpar as pistas cobertas de neve e mais de 1.900 voos, no Reino Unido e Irlanda, foram cancelados, também devido ao mau tempo.



O total de voos cancelados em City ascende a 153, em resultado das condições meteorológicas que afetam o Reino Unido desde há cerca de uma semana.



O segundo aeroporto mais afetado foi o de Heathrow, também em Londres, com 370 cancelamentos enquanto em Dublin, na Irlanda, e Edimburgo, na Escócia, foram cancelados 342 e 219 voos, respetivamente.



No aeroporto de Bristol tiveram de ser cancelados 139 voos, em Manchester foram suspensos 70 e em Gatwick 69.



O Serviço Meteorológico do Reino Unido lançou alertas de neve, gelo e vento e pediu à população - especialmente na Escócia, e no País de Gales - para evitar conduzir. Muitas escolas continuaram encerradas hoje devido ao mau tempo.



Centenas de pessoas tiveram de passar a noite nas estradas, dentro dos próprios carros, depois de ficarem presas pela neve obrigando as autoridades a enviar militares para ajudar nas tarefas de resgate.



Na Irlanda foi lançado o alerta vermelho, devido à chegada da pior frente fria dos últimos 35 anos e na sequência da neve ter atingido nalguns locais a altura de 40 centímetros.