"Todos sentimos a sua falta": Família Real britânica presta homenagem a Isabel II no aniversário da morte

O rei Carlos III agradeceu, esta sexta-feira, o amor e apoio dos britânicos no primeiro aniversário da morte de Isabel II, que morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, o seu retiro de verão na Escócia, após um reinado de 70 anos."Ao assinalar o primeiro aniversário da morte de Sua Majestade e da minha ascensão, recordamos com grande afeto a sua longa vida, o seu serviço dedicado e tudo o que significou para tantos de nós", disse o rei."Estou profundamente grato, também, pelo amor e apoio demonstrados à minha mulher e a mim próprio durante este ano, enquanto damos o nosso melhor para vos servir a todos", acrescentou.O Príncipe William e Kate Middleton prestaram um tributo próprio com um serviço religioso privado para comemorar a vida de Isabel II."Todos sentimos a sua falta", disse o casal nas redes sociais.O Príncipe Harry foi fotografado na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, onde a rainha está enterrada e onde casou com a sua mulher Meghan, em 2018.Foram disparadas salvas de tiros em Londres e em todo o país. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse que os pensamentos da nação estariam com o rei Carlos III e a família no "aniversário solene".