Tom Cruise em fúria durante filmagens do novo 'Missão Impossível' insulta membros da equipa de gravação

Tom Cruise PISTOLAÇO com membros da equipe técnica de "Missão: Impossível 7" que não respeitaram as medidas de segurança do set contra o coronavírus, em Londres. Um discurso que merece Oscar. pic.twitter.com/PWoaQoKTb3 — Salem (@rodrigosalem) December 16, 2020

O ator Tom Cruise lançou duras críticas e insultos a vários membros da equipa de gravação do próximo filme da saga 'Missão Impossível' depois de vários trabalhadores desrespeitarem as regras de segurança devido à Covid-19.Tom Cruise, de 58 anos, perdeu a paciência depois de ver dois trabalhadores a uma distância inferior a dois metros enquanto estavam ao computador.Os dois visados foram acusados pelo ator de colocarem toda uma equipa e trabalhadores de Hollywood em risco com aquela atitude. Cruise chegou mesmo a proferir algumas palavras mais insultuosas.O ator referiu mesmo que os empregos de quem ali trabalhasse estavam em risco caso não cumprissem as normas de segurança contra o novo coronavírus.