Tony Blair elogia Presidente angolano pela "coragem" de tomar medidas difíceis

O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair elogiou esta segunda-feira o Presidente angolano, João Lourenço, pela "coragem" de tomar medidas difíceis, mas necessárias, para empreender reformas no país, sublinhando que a comunidade internacional está atenta ao programa em curso.

Na sua primeira visita a Angola, o ex-político britânico e atual diretor do Instituto Tony Blair para a Mudança Global, mostrou-se "muito interessado no que o Presidente tem feito" salientando a importância de Angola para a região e para África e assinalando que o país vive um momento importante da sua história.

"Esteve dominada pelo petróleo, mas sabe que é preciso diversificar a economia e que o futuro do país é difícil e desafiante" e implica novos investimentos, desenvolvimento de infraestruturas e da agricultura, criação de emprego, "coisas que levam tempo", declarou Tony Blair à saída de uma audiência com João Lourenço.

O importante, acrescentou, "é que o Presidente percebe o que tem de ser feito e tem a coragem de tomar as decisões difíceis para que o país lá chegue".

Tony Blair destacou que o instituto que lidera "ajuda os países a fazerem mudanças que vão ser boas, a longo prazo", afirmando que um dos motivos que o atraiu a Angola foi a existência de "uma liderança realmente focada em mudar o país para melhor, a longo prazo".

Este foi um dos assuntos discutidos com o Presidente, a par das suas ambições para o país, revelou, adiantando que existe muito interesse internacional no que acontece hoje em Angola.

"As pessoas veem que há um processo de mudança e as mudanças são sempre difíceis. Isto é o mais difícil de fazer", continuou o antigo primeiro-ministro, indicando que o facto de João Lourenço estar a tomar decisões difíceis tem merecido um crescente apoio da comunidade internacional.

Questionado sobre a cimeira de Investimento em África, que se realizará em Londres, em 20 de janeiro, Tony Blair sublinhou que o Reino Unido é um parceiro importante para vários países africanos, lembrando que a diversificação económica vai atrair investidores britânicos para Angola.

"O Reino Unido tem muitas empresas interessadas em investir em África e, por isso, a cimeira servira para que as nações africanas se juntem com o Reino Unido e explorem as oportunidades de investimento e transações comerciais", referiu.

Na semana passada, o Presidente de Angola, João Lourenço, foi convidado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para participar na cimeira de Londres, um convite entregue pela embaixadora do Reino Unido em Angola, Jessica Hand, numa audiência concedida pelo chefe de Estado angolano.

Angola e o Reino Unido têm as suas relações de cooperação cimentadas no Acordo Geral de Cooperação assinado em 1986.

Em 2015 foi lançada em Luanda a Câmara de Comércio Angola/Reino Unido, que visa incrementar as trocas comerciais entre os dois países.