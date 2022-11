Tóquio começa a emitir certificados de união de pessoas do mesmo sexo

Tóquio começou esta terça-feira a emitir certificados de união de pessoas do mesmo sexo, que morem ou trabalhem na metrópole, mudança há muito esperada num país onde o casamento 'gay' não é reconhecido.

O Japão é o único país do G7 (grupo das sete economias mais industrializadas do mundo) que não permite nem reconhece uniões entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que a Constituição declara que "o casamento só pode ter lugar com o consentimento mútuo de ambos os sexos".

Os certificados de Tóquio permitem que os parceiros LGBTQ sejam tratados como casais para certos serviços públicos relacionados com habitação, saúde ou bem-estar social, mas não conferem os mesmo direitos que um casamento.