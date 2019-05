Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torna-se alcoólica após perder filha de dois anos e mata o marido

Mulher de 42 anos não conseguiu lidar com a morte da bebé e adotou comportamentos perigosos.

14:07

Helena Karine Atay, uma mulher de 42 anos, que viu a filha de dois anos morrer quando lutava contra um cancro, está a ser acusada de esfaquear o marido até *a morte.



A mulher, que residia em Newcastle, vivia sob uma enorme depressão, após ter tentado fazer de tudo para salvar a pequena Sophie, que morreu vítima de cancro em 2010.



Apesar das acusações dais quais é alvo, Helena nega ter assassinado o marido, de 45 anos, em outubro do ano passado. Em tribunal, a mulher diz que na noite em que o companheiro morreu este a terá atacado quando esta saia de casa para ir comprar vinho, mas diz não se lembrar do que terá acontecido depois.



Durante o julgamento do caso, várias testemunhas relataram que após a morte da bebé, o casamento dos dois se teria tornado num "inferno", e que Atakan passou a ser bastante possessivo e abusivo para com a esposa.