Torna-se instrutor da polícia depois de ser mandado parar mais de 300 vezes desde os 11 anos

Nathaniel James é agora instrutor da polícia de West Midlands (Inglaterra), dedicando-se a explicar aos jovens o comportamento a adotar caso sejam abordados, utilizando o seu próprio caso como exemplo.

Nathaniel espera, assim, conseguir um sistema justo.

"Quando tivermos um sistema justo, as pessoas vão perceber que não se é parado por causa do tom de pele, mas sim porque se está a fazer algo errado", explicou ao Mirror Online.



"Continuamos a trabalhar muito para garantir a confiança do público nesta questão delicada e continuaremos a procurar novas maneiras de tornar estes poderes ainda mais transparentes e garantir que sejam usados ??de forma justa e proporcional com todas as comunidades", disse um polícia de West Midlands ao jornal inglês Birmingham Live.