'Tornado' de mosquitos assusta populares na Rússia

Uma verdadeira nuvem de mosquitos atravessou os céus da Rússia ao longo da costa leste de Kamchatka.



De acordo com testemunha do fenómeno, o 'tornado', como descreve um popular nas redes sociais, foi avistado ao longo de várias centenas de metros.

"Não foi uma experiência agradável, mal conseguia ver a estrada. Não ousei abrir as janelas", explicou outra testemunha da situação.



De acordo com especialistas, citados pelo Kamchatka Inform, uma agência de notícias russa, a população de Kamchatka não precisa de se preocupar visto que se trata de um "fenómeno de acasalamento".



"São mosquitos machos a formar enxame em torno das várias fêmeas para acasalar - não há nada de errado com isso", explicou a entomologista Lyudmila Lobkova acrescentando que estes não atacam seres humanos.



Impressive 'tornadoes' of swarming mosquitoes over the settlement of Ust-Kamchatsk, eastern coast of the Kamchatka peninsula. This is an annual event, and local residents are more than used to it, but they agree that it might cause a bit of panic among unprepared visitors pic.twitter.com/lnXr2Cq7Iw — The Siberian Times (@siberian_times) July 18, 2021