Um tornado do norte de Michigan, nos Estados Unidos, causou a morte pelo menos um morto e mais de 40 feridos, informaram as autoridades.

O tornado atingiu Gaylord, uma cidade de cerca de 4.200 pessoas a 370 quilómetros de Detroit, na tarde de sexta-feira.

As autoridades de saúde e policial locais indicaram que uma pessoa morreu e que mais de 40 estavam a ser tratadas nos hospitais da zona.

Tornado damage in Gaylord, Michigan. Thanks to Steven Bischer for the pictures. Details here: https://t.co/eSrteey7ZZ pic.twitter.com/nZYgE75HFS