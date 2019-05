Tornado faz vários feridos em Oklahoma

American Budget Value Inn estariam 34 pessoas. As equipas de socorro estão no local para a operação de resgate.





Um tornado provocou váriios feridos após atingir a cidade de El Renon, em Oklahoma, nos EUA, durante a noite deste sábado, segundo avança a CNN.O número de feridos ainda é desconhecido e até ao momento não há mortos a registar, de acordo com a mesma fonte, que cita o comandante de bombeiros local, Kent Lagaly.No hotelDe acordo com o serviço metereológico local, o tempo deverá melhorar durante este domingo.