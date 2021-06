Tornado na República Checa faz um morto e centenas de feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e centenas ficaram feridas, devido a uma tempestade violenta que levou à formação de um tornado na República Checa, anunciaram as autoridades.

A tempestade, acompanhada de fortes rajadas de vento e de queda de gelo com o tamanho de bolas de golfe, deixou um rasto de destruição em torno das cidades de Breclav e Hodonin, na região de Morávia do Sul, no sudeste do país, com danos graves em edifícios e automóveis, noticiou a televisão pública CT.

O hospital de Hodonin recebeu cerca de 200 feridos, um dos quais morreu no hospital, avançou a agência de notícias Associated Press (AP).