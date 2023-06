Pelo menos três pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas na quinta-feira à passagem de um tornado, que arrasou a cidade de Perryton, no norte do Texas, disseram as autoridades locais.

Entre 50 e 70 feridos estão internados num hospital da região, no sul dos Estados Unidos, enquanto os feridos mais graves foram levados de helicóptero para outros hospitais, noticiou o canal de televisão ABC News.

O tornado passou por cima de um parque de autocaravanas, destruindo tudo à sua passagem.