Tornado nos EUA mata três pessoas entre as quais duas crianças

Mau tempo está a provocar fortes inundações e queda de árvores em vários estados norte-americanos.

Três pessoas, entre as quais duas crianças, morreram este fim de semana na sequência da passagem de um tornadoem várias zonas dos EUA.



De acordo com o The New York Times, as crianças, de três e oito anos, estavam a regressar a casa com os pais numa estrada rural perto de Pollok, no Texas ,quando uma árvore caiu sobre o carro onde seguiam, este sábado. Os menores, que estavam no banco de trás, foram imediatamente declaradas mortas no local.



Já em Hamilton, no Mississippi, um homem de 90 anos foi encontrado morto dentro da sua casa no domingo de manhã. Acredita-se que este estivesse a dormir quando uma árvore derrubou sobre a sua habitação.



O mau tempo está a provocar fortes inundações e queda de granizo em vários estados norte-americanos.