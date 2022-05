Tornado semeia destruição na Alemanha

Um tornado atingiu Paderborn, Wittgert, Hellinghausen e outras cidades da Alemanha na noite de sexta-feira, deixando um rasto de destruição à sua passagem. Havia este sábado notícia de pelo menos um morto e 40 feridos, dez dos quais graves.O tornado formou-se num contexto de alerta de tempestade que colocou grande parte do Norte da Alemanha no nível 3 de alerta (nível máximo). Além do tornado que devastou Paderborn, situada a cerca de 300 quilómetros a norte de Frankfurt, há registo de pelo menos três outros na Alemanha e um numa região dos Países Baixos próxima da fronteira alemã.As autoridades pediram aos cidadãos da região mais afetada para permanecerem em casa.Telhados arrancados, viaturas voltadas e estradas e ruas intransitáveis revelam a violência de um fenómeno que, não sendo invulgar na Europa, é aqui bem menos comum do que nos EUA, por exemplo. Entre 2011 e 2020 os EUA tiveram em média 1173 tornados por ano enquanto na Europa a média foi de 256.n