Tornados causam um morto e dezenas de feridos nos Estados Unidos

Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, na sexta-feira, em tornados registados nos estados norte-americanos de Oklahoma e Texas, disseram as autoridades locais.

As tempestades deixaram um rasto de destruição na cidade de Idabel, no estado de Oklahoma, e na zona de Lamar, no Texas, onde pelo menos 50 casas ficaram danificadas ou arrasadas.

O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, disse que equipas de busca e salvamento, e também geradores, estavam a ser enviados para a área de Idabel, considerada a zona mais atingida pelas tempestades, onde uma igreja e um centro médico foram arrasados.