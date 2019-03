Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tornados matam 23 pessoas no Alabama

Ventos de 240 Km/hora deixam rasto de destruição nos Estados Unidos.

09:23

Pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após dois tornados terem fustigado partes do estado norte-americano do Alabama no domingo à noite. Mais de vinte pessoas estão desaparecidas.



Os tornados deixaram um verdadeiro rasto de destruição no condado de Lee, onde vários parques de caravanas foram literalmente varridos do mapa por ventos que chegaram a atingir os 240 quilómetros por hora. Telhados, paredes e árvores foram arrancados pela força do vento e projetados a centenas de metros de distância.



Entre as vítimas mortais estão pelo menos duas crianças e a polícia admite que poderá haver ainda vários corpos entre os destroços, que estão espalhados por uma vasta área.



As autoridades dizem que este foi o sistema de tornados mais destruidor a atingir os EUA desde 2013, quando um tornado matou 24 pessoas na localidade de Moore, no Oklahoma.