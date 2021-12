Tornados semeiam morte e destruição em seis estados dos EUA

Uma vaga de tornados atingiu seis estados norte-americanos desde sexta-feira, deixando um rasto de destruição e matando dezenas de pessoas. Este sábado havia seis mortos confirmados, mas as autoridades do Kentucky, o estado mais devastado pela intempérie, receiam que o número de mortos possa superar os 100, à medida que são feitas buscas nos destroços de centenas de casas e outros edifícios total ou parcialmente arrasados.









Uma fábrica de velas em Mayfield ficou reduzida a destroços, numa altura em que mais de uma centena de pessoas estava no interior.

“Este foi o pior caso de estragos causados por tornados que vimos em muito tempo”, afirmou Andy Beshear, governador do Kentucky.









Leia também Dezenas de mortos à passagem de tornado pelo Kentucky nos EUA No vizinho Illinois, um armazém da Amazon junto a Edwardsville sofreu igualmente danos graves. O tecto ruiu por completo, fazendo inúmeras vítimas. Este sábado havia referência de dezenas de feridos e dois mortos confirmados.

Entretanto, no Tennessee, os serviços de emergências confirmaram três mortes e no Arkansas foi referido um morto e 25 feridos, cinco deles graves, depois de um tornado derrubar parte de um lar de idosos. No interior havia pelo menos 86 idosos e um número indeterminado de funcionários e pessoal médico.





Outro tornado fez descarrilar um comboio em Madisonville, Kentucky, mas não terá havido vítimas a lamentar.